Bakıya icazəsiz daxil olmaq istəyənlər kimlərdir? - Postlarda sıxlıq yaranıb

İki həftədən çoxdur ki, paytaxt Bakı da daxil olmaqla, 17 şəhər və rayonlarda stasionar postlar qurulub və giriş-çıxışa məhdudiyyətlər qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadağa tədbirlərinə baxmayaraq bəzi vətəndaşlar stasionar postları keçərək Bakıya daxil olmağa cəhd göstərirlər.

Bakı-Ələt yolunun 65-ci kilometrliyində qurulan postlar isə bunun qarşısını alırlar. Polis əməkdaşları hər bir nəqliyyat vasitəsini bir-bir yoxlayaraq həm sürücü, həm də digər sərnişinlərin sənədlərinə baxış keçirirlər.

Sənədləri qaydasında olmayan və rəsmi icazəsi olmayan vətəndaşlar isə postlardan geri qaytarılırlar.

ARB 24-ün hazırladığı süjeti təqdim edirik:

