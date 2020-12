Putinlə Koçaryan ilə telefonda bir saat nəyi müzakirə etdi? - DETALLAR

Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın keçmş prezidenti Robert Koçaryan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az "Novosti Armeniya” -ya istinadən xəbər verir ki, bir saatadək davam edən danışıqlarda Ermənistandakı vəziyyət - təhlükəsizlik məsələləri həmçinin Yerevanın daxili siyasi məsələləri barədə müzakirələr aparılıb.

Qeyd edək ki, Koçaryan ötən həftə üç günlük Rusiyaya səfər etmişdi. Köçəryan ofisinin rəhbəri Viktor Soqomyan deyib ki, səfər özəl xarakter daşıyıb, başqa bir informasiya verə bilmərik.

