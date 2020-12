Ermənistanda QALMAQAL: Millət vəkilini döyüb sonra... - ANBAAN GÖRÜNTÜ

Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyana qarşı etirazlar getdikcə daha da artmağa başlayıb.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu gün Paşinyanın “Mənim addımım” fraksiyasında təmsil olunan millət vəkili Sisak Qabrielyan ilə bir qrup erməni arasında insident yaşanıb.



Onun ünvanına səsləndirilən təhqirlərə dözməyərək aksiya iştirakçılarına hücum edən millət vəkili ''yumurta yağışına'' tutulub. Hadisəyə polis müdaxilə etdikdən sonra vəziyyət stabilləşib.Qeyd edək ki, Ermənistanda Paşinyan və onun əlaltılarına qarşı aksiyalar bir müddətdir ki, davam edir.

