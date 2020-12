Milli Məclisin plenar iclasının gündəliyinə əlavələr edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova məlumat verib.

O qeyd edib ki, cənab Prezident tərəfindən 2 yeni qanun layihəsi baxılması üçün Milli Məclisə göndərilib:

“Bunlar təxirəsalınmaz layihələrdir”.

Xatırladaq ki, bunlar Vergi Məcəlləsində və “Dövlət borcu haqqında” qanun layihəsinə ediləcək dəyişikliklərdir.

