Onun da xəyalları vardı. Ən böyük xəyalı isə general olmaq idi. Hərbçi peşəsini də bu səbəbdən seçmişdi. Xəyalları yarımçıq qalsa da, ən ali mərtəbəyə şəhidlik zirvəsinə ucalmağı bacardı.

Metbuat.az Vətən müharibəsinin "Fiqo" ləqəbli şəhid kapitanı Füzuli Əliyevin qəhrəmanlıq hekayəsini təqdim edir.

