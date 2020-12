Şuşaya yeni polis rəisi təyin olunması barədə xəbər vermişdik.

Metbuat.az publika.az-a istinadla xəbər verir ki, jurnalist Cavanşir Həsənli Şuşa Şəhər Polis Şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilən polis polkovnik-leytenantı Səməd Akif oğlu Məhərrəmovun şuşalı yazıçı, filoloq alim, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin keçmiş rəhbəri Akif Əlinin oğlu olduğunu bildirib.

Onun sonuncu iş yeri Goranboy Rayon Polis Şöbəsi olub. Səməd Məhərrəmov daha əvvəl Tərtər və Xaçmazda da çalışıb.

