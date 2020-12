Soçidə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Rusiya-Türkiyə Birgə Strateji Planlama Qrupunun VIII toplantısı çərçivəsində keçirilir.

