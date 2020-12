“Birdəfəlik ödəmə bu il üçün yaşayış mimimumunun məbləğində verilirdi”.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bunu parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev deyib.

“Əgər sərtləşdirilmiş karantin rejimi yenə tətbiq olunsa, vətəndaşlara verilən birdəfəlik ödəmənin məbləğinin 190 manatdan 196 manata qaldırılmasını hökumətlə müzakirə edəcəyik”, - deyə nazir bildirib.

