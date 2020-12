Şuşanın azad olunmasına görə təltif edilənlər arasında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 5 generalı da var.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəxslər aşağıdakılardlr:

Mirzəyev Hikmət İzzət oğlu – general-leytenant

Bərxudarov Mayis Şükür oğlu – general-mayor

Məmmədov Zaur Sabir oğlu – general-mayor

Seyidov Kənan Əlihüseyn oğlu – general-mayor

Sultanov Ağamir Əzizxan oğlu – general-mayor

