Bu yollarda sıxlıq var, avtobuslar gecikir - SİYAHI

Hazırda paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.

Bu barədə Metbuat.az -a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) məlumat verilib.



Bildirilib ki, hazırda sıxlıq olan yollardan keçən müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların hərəkət intervalında gecikmələr müşahidə edilir:



1. Heydər Əliyev prospekti – Koroğlu metrosu istiqamətində köməkçi yol və əsas yol , mərkəz istiqamətində isə kənar yol sıxlıq



2. Ziya Bünyadov prospekti –20 yanvar dairəsi istiqamətində



3. Tbilisi prospekti –şəhər və 20 yanvar dairəsi istiqamətində



4. Koroğlu Rəhimov küçəsi –Hər iki istiqamət istiqamətində



5. Rəşid Behbudov küçəsi



6. Babək prospekti –Heydər Əliyev prospekti istiqamətində



7. Yusif Səfərov küçəsi –Heydər Əliyev prospekti istiqamətində



8. Bakı-Sumqayıt şossesi –şəhər (Moskva prospekti) istiqamətində.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.