Zakir Həsənov: Orduda islahatlar davam etdiriləcək

Azərbaycan Ordusunda həyata keçirilən islahatlar davam etdiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov dekabrın 29-da nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə, xidmət rəisləri və birlik komandirlərinin iştirakı ilə keçirilən xidməti müşavirədə məlumat verib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin göstərişlərini bir daha müşavirə iştirakçılarına xatırladan nazir dövlət başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunda həyata keçirilən islahatların davam etdirilməsi və qarşıda duran vəzifələrin icrası ilə bağlı bir sıra tapşırıqları diqqətə çatdırıb.

