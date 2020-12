Qarabağda atəşkəsin Rusiya ilə birgə monitorinqini aparacaq Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin heyəti Azərbaycana gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar bildirib.



“Birgə Mərkəzin inşasının tamamlanmasından və fəaliyyətə başlamasından sonra bir general və 35 zabitimiz dərhal xidmətə başlayacaq”, - deyə nazir qeyd edib.

