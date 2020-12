Xəbər verdiyimiz kimi hərbçilərimiz Hadrutda təxribat törədən 6 erməni terrorçusunu məhv edib.

Metbuat.az bununla bağlı yayılan yeni videoda döyüş yoldaşları şəhid Elmir Qəmbərlinin qisasının alındığını söyləyirlər.

Həmin görüntüləri əks etdirən videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.