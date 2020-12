Sonuncu dəfə "Çukur" serialında "Olqa" obrazına həyat verən aktrisa Suna Yıldızoğlunun anası vəfat edib.

Metbuat.az verir ki, ötən ay atasını itirən aktrisa üzücü xəbəri sosial şəbəkədə verib.



O, paylaşımına "Anamı itirdim, sözlər acizdir" deyə, yazıb. /Axşam.az

