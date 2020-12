Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko gənclər üçün yeni il şənliyi təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şənlik zamanı Lukaşenko gənc xanımlarla rəqs edib.

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası zamanı Belarus prezidenti tərəfindən belə şənliyin təşkil edilməsi təəccüblə qarşılanıb.

