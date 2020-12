Oğuz rayon Xaçmaz kənd sakini Səmədli Maqsud Qorxmaz oğlu bu gün tərxis olunaraq evinə geri dönüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə övladının onu qarşılaması böyük maraqla qarşılanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

