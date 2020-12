Çin Xalq Respublikasından COVID-19 peyvəndinin ilk partiyası Türkiyəyə gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, COVID-19 peyvəndinin ilk partiyasını daşıyan təyyarə səhər saatlarında Ankara Esenboğa hava limanına enib.

