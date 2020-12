ABŞ-da ilk dəfə koronavirusun "Britaniya" variantı aşkar edilib

“ABŞ mütəxəssislər çərşənbə axşamı Kolorado ştatında ilk dəfə koronavirusun "Britaniya" variantına (COVID-19 B.1.1.7) yoluxma aşkar ediblər.

Metbuar.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kolorado ştatının qubernatoru Jared Polis açıqlamasında bildirib.

Qubernator deyib ki, yoluxan şəxs təqribən 20-29 yaş aralığında olan kişidir: “O, təcrid olunub. Səlahiyyətli orqanların məruzələrinə görə, yoluxmuş şəxs son vaxtlar uzun səfərlər etməyib”.

J.Polis yeni COVID-19 variantı haqqında hələ çox şey bilmədiklərini, lakin daha sürətlə yayılmasına dair məlumatlı olduqlarını söyləyib.

Qeyd edək ki, Cons Hopkins Universitetinin son məlumatına görə, ABŞ-da 19,4 milyondan çox koronavirus infeksiyası aşkar edilib, 336,9 mindən çox xəstə ölüb. Ölkə hər iki göstəriciyə görə dünyada birinci yerdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.