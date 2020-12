Çində son sutka ərzində daha 24 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, ölən olmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki bu barədə “worldometers.info”da məlumat verilib.

Bununla da ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 87 027-yə çatıb, ölənlərin sayı əvvəlki kimi 4 634-dür. Ümumilikdə 82 037 xəstə sağalıb.

Ölkədə 356 aktiv koronavirus xəstəsi var ki, onlardan da 6-nın vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

