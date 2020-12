Almaniyada pandemiya başladığından bəri koronavirüsdan sutkalıq ölüm sayı rekord həddə yüksəlib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli N-TV kanalı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, son 24 saat ərzində ölkədə 1051 nəfər koronavirus xəstəsi ölüb. Əvvəlki anti-rekord isə dekabrın 22-də qeydə alınıb - 940 ölüm.

