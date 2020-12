Yaponiyanın Honşu adasının şərqində 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib, sunami təhlükəsi elan olunmayıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Yaponiyanın Milli Hidrometeorologiya İdarəsi bildirib.

Məlumata əsasən, yeraltı təkanların episentri Tokio ilə qonşu olan İbaraki prefekturasının sahilində olub. Zəlzələnin ocağı 60 kilometrə yaxın dərinlikdə yerləşib.

