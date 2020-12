Ordumuza "terrorçu" deyən erməni görün EFİRDƏ NƏ HALA SALINDI - VİDEO

Rusiyalı ekspert Maksim Şevçenko canlı yayımda Azərbaycan ordusuna "terrorçu" deyən Gürcüstan ermənisi Nikolay Sevanidzeni döyüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə radio verilişlərinin birində baş verib.

Belə ki, N.Sevanidze verilişdə ermənilərin tərəfini tutaraq, Azərbaycan Ordusunu terrorçu adlandırıb. M.Şevçenko isə onu saxtakarlıqda, yalan danışmaqda ittiham edib. N.Sevanidze bundan qəzəblənərək onun üzərinə hücum edib və nəticədə canlı yayımda dava düşüb.

Daha ətraflı videodan izləyin:



(Publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.