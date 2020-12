"Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 30 illik diplomatik dialoqlar bir nəticə vermədi, Azərbaycan hərb yolu ilə qanuni haqqını təmin etdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 2020-ci ilin yekunlarından danışarkən bildirib.

O, Azərbaycana türk milləti olaraq dəstək verdiklərini də vurğulayb:

“Amma Azərbaycana qardaş olaraq deyil, həm də haqlı olduğu üçün dəstək verdik. Bundan sonra da Azərbaycana dəstəyi davam etdirəcəyik”.

