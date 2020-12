Dekabrın 14-də Ermənistanın əsir və girovluğundan azad edilmiş həmvətənlərimizdən Dilqəm Əsgərov artıq evindədir.

Bu barədə Dilqəmin oğlu Kürdoğlu Əsgərov “Facebook” səhifəsində məlumat verib.

O, həmçinin, atası ilə fotosunu paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.