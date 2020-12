Gorus-Qafan yolu üzərində yerləşən "Azərbaycana xoş gəlmisiniz" yazılı lövhə bərpa edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı foto sosial şəbəkələrdə yayımlanıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl ermənilər yazılı lövhəni yararsız vəziyyətə salmışdılar.

