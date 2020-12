SENSASİYA: Paşinyan bu xanımı intim video ilə ŞANTAJ EDİR - FOTO

Həm hərbi, həm də siyasi meydanda Azərbaycana məğlub olan Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ölkə daxilində çirkin oyunlara əl atır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, Paşinyan Ermənistan Parlamentində "Mənim addımım" fraksiyasını təmsil edən Lusine Badalyanı intim video ilə şantaj edir.

Məlumatda deyilir ki, sözügedən video Paşinyanın əlinə keçəndən sonra xanım deputatı şəxsi bağına çağırıb. Onu hədələyərək bildirib ki, əgər ona qarşı çıxış etsə, parlamentdəki mandatından imtina etsə, videonu hər kəsə göstərəcək.

Videonun necə və harada çəkildiyi ilə bağlı məlumat verilmir. (publika.az)

