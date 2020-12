Xocalı rayon Polis Şöbəsinin sabiq rəisi, polis polkovniki Eldar Bağırov koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, o, yerləşdirildiyi xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Eldar Bağırov bu ilin iyul ayında təqaüdə çıxmışdı.

Qeyd edək ki, mərhum Eldar Bağırov Göygöl Rayon Polis Şöbəsində də əməliyyat işləri üzrə rəis müavini vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.