Dekabrın 14-də Ermənistanın əsir və girovluğundan azad edilmiş həmvətənlərimizdən olan Şahbaz Quliyev müalicə aldığı xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yaxınlarının Şahbaz Quliyevi qarşılanma videosu yayılıb.

Həmin görüntülərdə onun evinin qarşısında qurban kəsməsi əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

