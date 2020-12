Məşhur türk aktrisası Pınar Altuğ bu dəfə taxdığı dodaq formalı maska ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Çocuklar Duymasın" serialı ilə daha da məşhurlaşan Altuğun maraqlı maskasını görənlər bir də baxmaq istəyirlər. Qeyr-adi maskası ilə jurnalistlərin kamerasından qaça bilməyən aktirsa onlarla söhbətində "maska ilə nə qədər yaxşı olmaq mümkündürsə o qədər yaxşıyam" - deyə bildirib.

Aktirsanın fotosunu təqdim edirik.

