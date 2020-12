Əsirlikdən qurtarılan Bayram Kərimov yaşadığı Gəncə şəhərində böyük izdihamla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaşadığı məhəllədə alqışlarla qarşılanan Bayram üçün həmşəhərliləri "Ən böyük əsgər, bizim əsgər" şüarı səsləndiriblər.

Qeyd edək ki, B. Kərimov Şuşa uğrunda döyüşlərdə yaralandıqdan sonra əsir düşmüşdü. Ailəli və bir azyaşlı oğlu olan Bayram əsirlikdən azad olunaraq dekabrın 14-də vətənə gətirilib.

