Yeni Azərbaycan Partiyası Biləsuvar rayon təşkilatının sədri Kamil Səfər oğlu Mirzəyev vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, o, bir müddət koronavirusdan müalicə aldığı xəstəxanada bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Kamil Mirzəyev eyni zamanda "Cənubi Muğan” Kanalı İstismar idarəsinin rəisi idi.

