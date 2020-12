Oktyabrda Azərbaycana 328 ədəd yük avtomobili idxal olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, qeyd edilən dövrdə ölkəyə 3817 ədəd minik avtomobili, 27 ədəd isə avtobus gətirilib.

