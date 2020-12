Yanvar ayında bu bürclər pulun içində üzəcək - Vanqanın proqnozu

Yanvar ayı həyatımızda yeni başlanğıclar dövrüdür. Gələn ay hər hansı işə investisiya yatırmaq və risk etmək məsləhət deyil, ulduzlar belə deyir.

Əhəmiyyətli işlərə başlamaq indi də arzuolunmazdır. Astroloqlar bayram ərəfəsində şəxsi həyata, yaxınlarınıza qayğı və diqqət yetirməyi məsləhət görürlər. Bu dövr özünü bərpa və keçmişi təhlil etmək üçün əlverişlidir.

İlin əvvəlindən Marsın təsiri əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Bu planet işlərin gedişatına təsir edəcək, hər kəsə güc və enerji bəxş edəcək, eyni zamanda motivasiyamızı artıracaq, insanların özləri üçün həqiqətən vacib olan sahələrdə uğur qazanmasına imkan verəcək. Yanvar ayındakı digər əhəmiyyətli planet Saturndur. Bu planetin köməyi ilə planlaşdırılanlar işlərinizin qısa zamanda həyata keçəcəyinə ümid etmək olar.

7 yanvarda Mars Buğa bürcünə daxil olur. Mars aktiv planetdir, Buğa isə barışıq və sabitlik əlamətidir. Enerjilərinin birləşməsi gələcəyə doğru daha da inamla irəliləməyə kömək edəcək.

14 yanvarda Uran Buğa bürcündə olacaq. Bu, ilk növbədə maliyyə sektoru ilə əlaqəli qlobal səviyyədə əsaslı dəyişikliklərin baş verməsinə yol açacaq. Bu dövrdə insanlarla münasibətdə yumşaq və nəzakətli olmaq, eyni zamanda xərclərinizdə ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur. Uran hadisələrin axınını gözlənilməz şəkildə dəyişə bilər, odur ki, hadisələrin inkişafı üçün müxtəlif variantlar düşünmək vacibdir. Hisslərinizi və duyğularınızı çox dinləməməlisiniz. Çünki emosional fon dəyişkən olacaq. Qərar verərkək onun rəhbərliyi altında olmaq arzuolunmazdır. Müvafiq səyləriniz nəticəsində şəraitin mümkün qədər müsbət nəticələnəcəyi gözlənilir.

28 yanvarda Venera və Pluton Oğlaq bürcündə birləşəcək. Venera və Pluton ahəngdar şəkildə birləşərək bir-birlərinin enerjilərinə faydalı təsir göstərir. Oğlaq bu enerjilərin daimilik qazanmasına kömək edir. Qarşıdurma əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq, insanlar bir-birlərinə daha səmimi davranmağa başlayacaqlar, romantik qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına fürsətlər yaranacaq. Ümumiyyətlə, dövr harmoniya, nikbinlik və nəciblik ilə xarakterizə olunur.

Azerforum.com yanvar ayının astroloji proqnozu ilə tanış edir.

Qoç

Güclü maddi istəkləriniz olacaq. Bu baxımdan peşəkarlığınız artacaq, odur ki, işinizə daha çox vaxt ayıracaq və maliyyə layihələrində iştirak edəcəksiniz. Təbii ki, yeni layihələr sizdən yeni ideyalar, yeni çıxış yolları və çeviklik tələb edəcək. Uğur qazanmaq istəyirsinizsə, bütün diqqətinizi gələcəyə yönəltməlisiniz. Ani uğur gözləməməlisiniz, əks halda həvəsinizi tez itirə bilərsiniz.

Buğa

Ayın əvvəli Buğa bürcündən olanlardan peşəkar sahədə əhəmiyyətli səylər tələb edəcək. Ancaq bu sizi çox yormayacaq. Əksinə, daha tədbirli və daha işgüzar olacaqsınız. Eyni zamanda, digər insanlarla münasibətlər həyatınızda əhəmiyyətli rol oynayacaq. Ayın ikinci yarısında karyera və şəxsi maraqlar arasında balans qurmalı olacaqsınız. Həyatınız üçün vacib biri ilə tanış olmaq şansı yüksəkdir.

Əkizlər

Ayın əvvəlindən ciddi işlərə və böyük layihələrə başlaya bilərsiniz. Göy cisimləri bu işdə sizə xeyir-dua verir. Daha çox məsuliyyət hissi sizi daha çox duyğusallaşdıracaq. Dostlarınız və əks cinsin nümayəndələri ilə duyğusal və səmimi ünsiyyətə ehtiyacınız artacaq. Bu ehtiyacın ödənilməsi vacibdir.

Xərçəng

Ayın əvvəlində yaxınlarınızla qarşıdurma ola bilər. Münasibətləri tamamilə pozmamaq üçün təmkinli olmağa çalışın. Taleyüklü görüşlər mümkündür. Romantik tanışlıqlar da gözlənilir. Utancaqlığınızı aşmağa çalışın, açıq və səmimi olun.

Şir

Ailə problemlərini həll etmək üçün sevdiklərinizə vaxt ayırın. Ancaq işə laqeyd olmayın. Peşəkarlığınızı sübut etmək üçün səy göstərməlisiniz. Yaradıcılığınızı və yaradıcı ideyaları həyata keçirmək üçün fürsətlər qazanacaqsınız. Yanvar ayında Şir bürcləri özlərində yeni istedadlar kəşf edə biləcək.

Qız

Ulduzlar Qızlar üçün yanvar ayının son dərəcə ahəngdar olacağını vəd edir. Başqaları ilə ünsiyyət sizə xeyir verəcək, sizi doğru emosional dalğaya salacaq. Ünsiyyətcilliyiniz əlverişli emosional fonu saxlamağa kömək edəcək. Sevgi də çox müsbət emosiya gətirə bilər, lakin istənilən emosional reaksiyanı əldə etmək üçün özünüz də səy göstərməlisiniz.

Tərəzi

Səyahət etmək üçün yaxşı vaxt deyil. Ulduzlar sevdiklərinizlə evdə vaxt keçirməyi tövsiyə edir. Ayın əvvəlində emosionallığınız artacaq, bununla əlaqədar ətrafdakılarla mübahisələr yaşana bilər. Düzgün strategiya ilə duyğusallığınızı yaradıcı fəaliyyətə yönəltməyə çalışın.

Əqrəb

Bu ay intellektual qabiliyyətinizi fəal şəkildə göstərməlisiniz. Qarşılaşacağınız bir çox problemi həll etməyə kömək edəcəklər. Ancaq inadkar olmayın. Mars Buğa bürcünə keçdikdə işinizdə böyük uğurlar qazanmağa imkan verəcək güclü dalğa hiss edəcəksiniz. Əlavə olaraq insanlarla ortaq dil tapa biləcəksiniz. Münaqişə vəziyyəti yaranarsa, sakit olun. Reaksiya verməsəniz, vəziyyət daha tez həllini tapacaq.

Oxatan

Yanvar ayının əvvəlindən etibarən maliyyə uğurlarına xüsusi diqqət ayıracaqsınız və bu sahədəki potensialınız həqiqətən ürəkaçandır. Əhəmiyyətli maliyyə qazancları əldə edə bilərsiniz. Göy cisimləri sizdən sadəcə təmkinli davranmağı tələb edir. Dərhal nəticələr gözləməyin. Bütün vaxtınızı ancaq işinizə həsr etməyin. Şəxsi həyat, istirahət və digər ehtiyaclarınızı da xatırlayın. Bütün bunlar sizin üçün son dərəcə vacibdir və lazımi emosional dəstək verir.

Oğlaq

Təkliyə çəkiləcəksiniz və bu, tamamilə doğru qərardır. Sizi emosional olaraq narahat edən insanları görməməyə çalışın. Maliyyə uğurlarına gəlincə, ayın əvvəlinə qədər ciddi dəyişikliklər gözlənilmir. Ancaq yanvar ayının son on günlüyü bütün səyləriniz layiq olduğu mükafatı alacaq.

Dolça

Dolça bürcündən olanlar dərin düşüncə və məna axtarışında olacaq. Mənəvi inkişafın təmin olunması ilə məşğul olmaq üçün əla vaxtdır. Əlbəttə ki, bu mənada kamil insanlarla ünsiyyətə daha çox ehtiyac olacaq. Səmimi dəstək bəzi şəxsi böhranların öhdəsindən gəlməyə və ümidləri nikbinliklə doldurmağa kömək edə bilər.

Balıq

Bürcün on ikinci işarəsinin nümayəndələri çox gərgin dövr keçirəcəklər. Maliyyə məsələlərini həll edə bilərsiniz. Ayın sonlarına yaxın xeyriyyə işləri görmək faydalıdır. Hər hansı xeyriyyə layihələrini maliyyələşdirə bilərsiniz. Bu, sizə faydalı təsir göstərəcək. Göy cisimləri romantik sferada uğurlar vəd edir, çünki Balıqlara əsasən Oğlaq bürcü təsir edir. Taleyüklü görüşlər mümkündür. (publika.az)

