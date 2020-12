Prezident bu şəxslərlə bağlı sərəmcam imzaladı

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Texniki Universitetinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Azərbaycan Texniki Universitetinin 70 illiyi münasibətilə və Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Texniki Universitetinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

“Şöhrət” ordeni ilə

Kərimov Savalan Xanlar oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Hüseynov Qabil İsmixan oğlu

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Çələbi İftixar Qurbanəli oğlu

Daşdəmirov Fuad Səmid oğlu

Həsənli Ramiz Kamandar oğlu

Məmmədova Zöhrə Hüseyn qızı

Rzayev Elçin David oğlu.

***

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Texniki Universitetinin əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda deyilir:

Azərbaycan Texniki Universitetinin 70 illiyi münasibətilə Azərbaycanda mühəndis kadrlarının hazırlanması və texniki elmlərin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Texniki Universitetinin aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:

“Əməkdar elm xadimi”

Hüseynov Rafiq Qurban oğlu

Rəsulov Nəriman Moğbil oğlu

“Əməkdar müəllim”

Abidov Çingiz Cabbar oğlu

Əhməd Abdullah Əmrullah oğlu

Haxiyev Əlabbas Seydi oğlu

Hüseynov Ələkbər Güləhməd oğlu

Xəlilov İsa Əli oğlu

Məmmədov Əhməd Adil oğlu

Namazov Sübhan Nadir oğlu

Rzayeva Gülşən Dəmirqan qızı

Rzayeva Nuriyyə Əsgər qızı

“Əməkdar mühəndis”

Baxşəli Valeh İsmixan oğlu

Bayramov Razim Paşa oğlu

Əliyev Hikmət Səxavəddin oğlu

Kərimov Ziyafət Xeyrulla oğlu

Yusubov Nizami Dəmir oğlu.

***

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda deyilir:

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:

“Əməkdar elm xadimi”

Babanlı Mustafa Baba oğlu

Əliyev Araz Rafiq oğlu

Qardaşova Lətafət Abbas qızı

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu

“Əməkdar müəllim”

Əhmədov Əli Hikmət Soltan Əhməd oğlu

Əmirov Fariz Əli oğlu

Həsənov Ələkbər Ağasəf oğlu

İmanova Gülarə İsrafil qızı

Qurbanov Əzizağa Şıxı oğlu

Məmmədov Qasım Əmir oğlu

Musayev Müsavər Abdusalam oğlu

Naibova Tamilla Muxtar qızı

Nərimanov Nəriman Rüstəm oğlu

Yusifov Səməd İmaməli oğlu

Zeynalov Razim Abdul oğlu

“Əməkdar mühəndis”

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu

İsmayılov Qafar Qulamhüseyn oğlu.

***

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda deyilir:

“ASAN xidmət” işçilərinin peşə bayramı günü münasibətilə və dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin təkmilləşdirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Baxşəliyev Kamil Qəhrəman oğlu

Əliyev Əşrəf Yusif oğlu

Məmmədov Elvin Qasım oğlu

Osmanov Kənan İslam oğlu

Rəhimova Kəmalə Fizuli qızı

Rüstəmov Şahbaz Qadir oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Cavadov Mehdi Nasir oğlu

Əmiraslanova İradə Azər qızı

Məmmədli Sahil Gülağa oğlu

Naxçıvanski Cəmşid Yusif oğlu

Niftəliyev Elnur Allahverdi oğlu.

***

Prezident İlham Əliyev bir qrup vəkilin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda deyilir:

“Vəkil günü” peşə bayramı münasibətilə və Azərbaycanda hüquq sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər:

Axundov Aydın Ağa oğlu

Ələkbərov Pərviz Saday oğlu

Həsənov Şəfayət Qardaşalı oğlu

Həsənova İlhamə Zakir qızı

İbrahimov Ramiz Hilal oğlu

Qəhrəmanova Qəmizə Salman qızı

Məmmədov Şahmar Elbrus oğlu

Rəcəbova Eleonora Viktorovna.

***

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda deyilir:

Sosial müdafiə sahəsinin inkişafında səmərəli fəaliyyət göstərdiklərinə görə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər:

Əkpərov Kənan Eyvaz oğlu

Əliyev Nazim Əliqulu oğlu

Maliki Ramil Adil oğlu

Mehdizadə Fuad Həsrət oğlu

Məmmədov Fərhad Rəfi oğlu

Məmmədova Mətanət Nəbi qızı

Məsimov İlqar Tahir oğlu

Mürsəlov Tərlan Əliağa oğlu

Nəzərov Təngiz Maxsud oğlu

Novruzov Zaur Akif oğlu

Səlimov Elçin Məmmədəli oğlu

Talıbov Fazil Həbib oğlu.

