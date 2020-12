Prezident bu şəxslərə "Xalq artisti" fəxri adını verdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Konservatoriyasının əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 20 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda milli musiqi təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:

“Xalq artisti”

Həşimov Elçin Ləzgi oğlu

Mansurov Elşən Məmməd oğlu

Mansurov Malik Məmməd oğlu

“Əməkdar incəsənət xadimi”

Hüseynova Lalə Şirməmməd qızı

“Əməkdar mədəniyyət işçisi”

Seyidova Yaqut Şıxseyid qızı

“Əməkdar müəllim”

Abdinzadə Firuz Zeynal oğlu

Ələkbərov Sabir Ələkbər oğlu

Əliyev Adgözəl Məmmədhüseyn oğlu

Nağıyev Elçin Ağaşirin oğlu

Şahməmmədova Naibə Məqsud qızı

Yusifova Təranə Əbülfəz qızı.

