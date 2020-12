Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dəmir yolu nəqliyyatı işçilərini təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dəmir yolu nəqliyyatı işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatının inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilib:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Abbasov Vaqif Kamal oğlu

Cavadov İlham Kamal oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abasov Müşfiq Səxavət oğlu

Allahverdiyev Mübariz Həsən oğlu

Babayev Ramiz Əlibaba oğlu

Cavadov Ağa Tahir oğlu

Cəfərov Elman Rza oğlu

Əhmədov Mehman Əhməd oğlu

Əhmədov Zahid Fərman oğlu

Əliyev Asif Çərkəz oğlu

Əsgərov Anar Şahlar oğlu

Qəhrəmanov Seymur Süleyman oğlu

Məmmədəliyev Əşrəf Allahverdi oğlu

Məmmədov Elçin Tofiq oğlu

Məmmədov Mehman İsgəndər oğlu

Nəcəfov Əlövsət Niftulla oğlu

Nəsirov Fərhad Səyyad oğlu.

