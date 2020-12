Prezident İlham Əliyev Baş Prokurorluğunun bir qrup əməkdaşını təltif etdi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun bir qrup əməkdaşının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Həsənov Ozal Mübariz oğlu

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Alməmmədov Şıxəli Sahib oğlu (ölümündən sonra)

Bayramov Elmar Aydın oğlu

Əhmədov Bəhruz Vidadi oğlu

Ələsgərov Elvin Əvəz oğlu

Əliyev Mətləb İsrayıl oğlu

Hacıyev Elçin Süleyman oğlu

Haqverdiyev Tural Oqtay oğlu

Həsənov Natiq Xansuvar oğlu

Kazımov Rasim Sadıq oğlu

Qasımov Emin Səlim oğlu

Qasımov Rüstəm Sabir oğlu

Məmmədov Fuad Kamil oğlu

Məmmədov Kamran Nazim oğlu

Məmmədov Şahin Asif oğlu

Nuriyev Tural Ənvər oğlu

Rüstəmov Elnur Rəşid oğlu

Səfərov Əli Məmməd oğlu

Süleymanov Vasif Səlim oğlu

Talıbov Kamal Hüseyn oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Hüseynov Natiq Əlabbas oğlu

Qılıcov Kamal Sayad oğlu

Mürsəliyev Emin Ramiz oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Aslanov Tural Çingiz oğlu

Dadaşov Murad Natiq oğlu

Əhmədov Mübariz Hüseyn oğlu

Əlixanov Erkin Hüseynağa oğlu

Əliyev Rövşən Əli oğlu

Əvəzov Nemət Yusif oğlu

Həsənov Binnət Rafiq oğlu

Hətəmov Azər Abuzər oğlu

Hümbətov Ceyhun Eldar oğlu

Mirzəyev Nadir Şahmərdan oğlu

Nemətli Firdovsi İlyas oğlu

Pənahov Fəxrəddin Pənah oğlu

Seyidov Kənan Mir Yəhya oğlu

Səlimzadə Günay Elşən qızı

Sultanov Eldar Aslan oğlu.

