Prezident İlham Əliyev Hərbi Prokurorluğun əməkdaşlarını təltif etdi - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun bir qrup əməkdaşının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təltif olunanlar arasında Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları da var.

Təltif olunan əməkdaşları təqdim edirik.

Hərbi prokurorun müavini Kazımov Rasim Sadıq oğlu "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif olunub.





Hərbi prokurorun müavini Məmmədov Fuad Kamil oğlu "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif olunub.

Hərbi Prokurorluğunun İstintaq idarəsinin rəisi Əhmədov Bəhruz Vidadi oğlu "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.