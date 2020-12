Bu şəxslərə sabahdan PUL VERİLƏCƏK - İlham Əliyev TƏSDİQLƏDİ

Prezident İlham Əliyev “Sosial müavinətlər haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət veriləcək.

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət – şəxs müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduqda təyin olunacaq.

Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət – müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldıqda və ya vəfat etdikdə müavinətlərin ödənişi dayanacaq.

Bu qanun qüvvəyə minənədək “Sosial müavinətlər haqqında” qanuna əsasən, təyin edilmiş müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərin 16 yaşınadək (ümumtəhsil müəssisələrində əyani təhsil alanlar üçün 18 yaşınadək) uşaqlarına müavinətlərin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi davam etdirilir.

Qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

