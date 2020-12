"Dağlıq Qarabağ müharibəsi başlayanda PKK-nın üzvlərini Şuşa türməsində gördüm. Onların kürdcə danışıqlarını, səslərini də eşidirdim”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu açıqlamasında 6 il düşmən girovluğunda qalmış Dilqəm Əsgərov deyib.

O bildirib ki, sonradan həmin terrorçular "yoxa çıxıb”: "Onlar orada həbs yatırdılar, savaş başlayanda onları ermənilər döyüşə göndərdilər”. (publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.