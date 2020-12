SON DƏQİQƏ! Bu erməni əsirlər dəyişdirilməyəcək - VİDEO

Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra əsir götürülən ermənilərin yaşayacağı aqibət bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 31-də Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri Hulusi Akarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən onların müharibə əsirləri olmadığını dilə gətirib.

Bildirib ki, müharibədən sonra təslim olmaq əvəzinə, müqavimət göstərən ermənilər terrorçudur. Bu isə o deməkdir ki, həmin ermənilər hamının hamıya prinsipim ilə dəyişdirilməyəcək. Onlar Azərbaycan qanunları çərçivəsində mühakimə olunaraq cəzalandırılacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.