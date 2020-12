Vətən müharibəsi tam qələbəmizlə başa çatsa da, düşmən diz çöküb kapitulyasiya aktına imza atsa da, əsgərlərimizə qarşı təxribatlarından geri qalmırlar.

İgid əsgərlərimizlə üz-üzə gələ bilməyən düşmən qaçarkən onları öldürmək üçün müxtəlif hiylələrə əl atır. Gah qaçdıqları yolu minalayır, gah da müxtəlif tələlər qurur.

Əsgərlərimizə qarşı düşmənin hazırladığı tələlərin görüntüləri zaman-zaman sosial şəbəkələrdə yayılmaqdadır.

Metbuat.az həmin görüntülərdən növbətisini şərhsiz təqdim edir:



