Azərbaycanda xalq yeni ilin ilk dəqiqələrində şəhidlərini yad edib, dualar oxuyublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin bütün rayon və şəhərlərində eyni hal yaşanmaqdadır.

Oğuz rayonunda da şəhidlərin əziz xatirəsi yad edilib, şəhidlərin adları yazılmış balonlar səmaya buraxılıb.

