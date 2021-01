Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun futbolçusu Omar Elabdellaui xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TRT Spor" məlumat yayıb.

Məlumata görə, 29 yaşlı müdafiəçinin əlində fişəng partlayıb. Norveçli oyunçunun üzündən xəsarət aldığı ehtimal edilir.

