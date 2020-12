Sosial şəbəkələrin erməni seqmentində Xankəndindən Şuşanın gecə görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gecə Azərbaycan əsgəri şəhid olan qardaşlarının ruhlarını atəşlə yad edib.

