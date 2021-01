Türk nazir Yeni il mesajında Qarabağdan danışdı

Şəhərdə koronavirusla, dağda isə PKK virusu ilə mübarizə aparırıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə daxili işlər naziri Süleyman Soylu Yeni il mesajında deyib.

"PKK-nı da, koronavirusu da tezliklə yox edəcəyik. Koronavirus bütün dünyanı təsir altına salsa da, bizi hədəflərimizdən yayındıra bilmədi. Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğandan aldığımız dəstəklə mübarizəmizi davam etdirdik. Aya Sofiya məscidinə qovuşmağımız, Qarabağ və Aralıq dənizindəki uğurlarımızı xatırlatmaq önəmlidir", - Soylu bildirib.

