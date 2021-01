Azərbaycanda yeni ilin ilk doğumu saat 00:01-də Goranboy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin İnformatika və Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

Bildiririlib ki, ilin ilk körpəsi qızdır çəkisi 3 kq 300 qramdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.