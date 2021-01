ÜST-dən təcili istifadə üçün icazəni ilk bu vaksin aldı

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı “COVID-19”a qarşı “Pfizer/BioNTech” peyvəndinə ilk dəfə təcili istifadə üçün icazə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ÜST-nin tvitter hesabında məlumat verilib.

““COVID-19”a qarşı “Pfizer/BioNTech” bu gün ÜST-dən təcili təsdiq alan ilk peyvənddir. Vaksinin bütün vacib təhlükəsizlik və effektivlik parametrlərinə cavab verdiyini müəyyən etdik. Koronavirusla mübarizədə faydaları potensial risklərdən çoxdur”, - deyə açıqlamada vurğulanıb.

Bildirilib ki, gələcəkdə əlavə məlumatları araşdırdıqdan sonra ÜST təcili deyil, istifadə üçün qalıcı bir icazə verə bilər.

Qeyd edək ki, sözügedən peyvənd Amerikanın “Pfizer” və Almaniyanın “BioNTech” şirkəti tərəfindən hazırlanıb.

“BioNTech” şirkətinin baş direktoru və həmtəsisçisi türkiyəli alim Uğur Şahindir.

21 dekabr tarixində Avropa Dərman Agentliyi “Pfizer” və “BioNTech” tərəfindən hazırlanmış koronavirus peyvəndinin istifadəsinə icazə verib. 11 dekabrda ABŞ Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Nazirliyinin Qida və Dərman İdarəsi bu COVID-19 peyvəndini təsdiqləyib.

Artıq ABŞ-da və bir sıra digər ölkələrdə istifadə olunur. (Qafqazinfo)

