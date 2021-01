Əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin ailəsinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, onun anası Tahirə Bağırzadə vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.