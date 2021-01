Rusiya Ferderasiyasının Dağıstan Respublikası ərazisində səhər saatılarnda baş verən zəlzələ Azərbaycanın şimal bölgəsində də hiss edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkan Quba və Qusar rayonlarında hiss edilsə də, hər hansı dağıntı qeydə alınmayıb.

Qeyd edək ki, Dağıstanda 5,1 bal gücündə qeydə alınan zəlzələnin episentri Qecux kəndindən 7 km cənub-qərbdə olub. Təkanların ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Dağıntılar barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.